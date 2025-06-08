مران الأهلي في أمريكا | تدريبات خاصة للاعبين.. ومحاضرة فنية لـ ريبيرو

عدن - ياسمين عبد العظيم - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثالث الذي أقيم على ملعب جامعة نوفا بمشاركة جميع اللاعبين، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا وديًا اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين قبل المشاركة بمونديال الأندية.



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وانطلق مران الأهلي في الحادية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت ميامي (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة)، وشهد في بدايته محاضرة من جانب خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، تحدث خلالها عن بعض الأمور المهمة.

وحرص الجهاز الفني على إجراء عدد من الفقرات الخاصة خلال المران من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا.

كما شهد مران الأهلي تدريبات خاصة لحراس المرمى تحت قيادة خوان خوسيه مدرب الحراس، وشهدت حماسًا شديدًا بين حراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا ومصطفى مخلوف.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وسيخوض الفريق مباراة ودية مساء غد الأحد، أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح المونديال.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

