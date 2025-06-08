تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا اليوم وديًا.. صفقتان جديدتان يسجلان أول ظهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة باتشوكا المكسيكي الودية التي تجمع بين الفريقين اليوم الأحد.

ويخوض الأهلي مباراته أمام باتشوكا المكسيكي، في إطار معسكره بالولايات المتحدة الأمريكية، في الظهور الأول للمارد الأحمر تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو، وحضور الصفقات الجديدة.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا في مباراة ودية أخيرة، استعدادًا لانطلاق مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، إلى جانب أندية إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.



ويفتتح الأهلي مشواره ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة قوية ضد إنتر ميامي الأمريكي، فجر يوم الأحد 15 يونيو 2025، في تمام الساعة الثالثة صباحًا.



وسيشهد تشكيل الأهلي تواجد عدد من الصفقات الجديدة على رأسها محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي.

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وكان أحمد سيد زيزو صفقة الأهلي الجديدة ضد انضم إلى معسكر الأهلي منذ ساعات بعد إتمام انضمامه من الزمالك بصفقة انتقال حر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا وديًا اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أشرف داري – يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – تريزيجيه – أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: جراديشار.

