ميلان يعرض 12 مليون يورو لضم لاعب بديل من الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- في ظل ترقب سوق الانتقالات الصيفي، تقدم نادي ميلان الإيطالي بعرض يُقدر بـ12 مليون يورو للتعاقد مع الأوكراني أندري لونين، حارس ريال مدريد، لتعويض الرحيل المتوقع لحارسه الأساسي مايك ماينيان، المُرتبط بالانتقال إلى تشيلسي.

ورغم أن ريال مدريد يعتبر المبلغ زهيدًا مقارنة بقيمة اللاعب، إلا أن لونين، الذي ينتهي عقده في 2030، يدرس مستقبله وسط غموض حول دوره الأساسي في الموسم المقبل.

ويبدو أن القرار النهائي سيعتمد على رغبة الحارس، في وقت لا يمانع فيه النادي الملكي تسهيل خروجه حال توفر عرض مناسب.