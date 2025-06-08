موعد والقناة الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية.. والمعلق

عدن - ياسمين عبد العظيم - يلتقي منتخب إسبانيا مع البرتغال، مساء اليوم الأحد، في نهائي منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب “آليانز آرينا” بمدينة ميونخ الألمانية.

وتأهل منتخب البرتغال لنهائي دوري الأمم الأورويبة بعد ريمونتادا أمام ألمانيا، وحول تأحره إلى فوز بهدفين لهدف، بقيادة النجم وقائد الفريق كريستيانو رونالدو.

ومنتخب إسبانيا تأهل للنهائي بفوز مثير على منتخب فرنسا بنتيجة 5-4 في الدور نصف النهائي.



وتأمل البرتغال بقيادة رونالدو في التتويج باللقب الثاني، بعد فوزه بلقب النسخة الأولى عام 2019، وعلى الجانب الآخر ترغب إسبانيا في الاحتفاظ باللقب الذي توجت به العام الماضي.



موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة إسبانيا والبرتغال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة البرتغال وإسبانيا اليوم الأحد عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم

يعلق على مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوربية، علي سعيد الكعبي.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام البرتغال

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، لو نورماند، دين هويسين، كوكوريلا.

خط الوسط: بيدري، فابيان رويز، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، نيكو ويليامز.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: سيميدو، روبن دياز، إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، نيتو.

ويُمكنكم متابعة أحداث مباريات اليوم لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنـــا.

