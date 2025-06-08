توخيل يُبلغ تشابي ألونسو بما يجب فعله مع بيلينغهام

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- في رسالة غير مباشرة من العلن إلى كواليس ريال مدريد، قدّم توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا اقتراحًا تكتيكيًا إلى تشابي ألونسو حول كيفية توظيف جود بيلينغهام بشكل أكثر فاعلية.

مدرب إنجلترا، الذي يراقب تطور لاعب ريال مدريد عن كثب، قال في مؤتمر صحفي: “يمكنه اللعب بجهد أقل مع الحفاظ على نفس التأثير، أو ربما تأثير أكبر”.

توخيل يرى أن بيلينغهام بحاجة للعب بانضباط أكبر وتوفير طاقته للحظات الحاسمة، بدلًا من استنزاف جهده في كل أرجاء الملعب.

اقتراحٌ يضع أمام تشابي ألونسو خيارًا جديدًا لإعادة توزيع الأدوار داخل منظومة ريال مدريد، مع اقتراب الاستعدادات لخوض كأس العالم للأندية.