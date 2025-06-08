زيزو: لاعب الأهلي الأفضل في مصر هذا الموسم.. وسأضم محمد صلاح مقابل 20 مليون جنيه

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، عن رأيه في أفضل لاعب في مصر هذا الموسم، ووقع اختياره على أحد زملائه في فريقه الجديد.

وانضم أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك، وقد تم الإعلان عن التعاقد أمس الجمعة.

وجاءت تصريحات زيزو خلال مقابلة عبر قناة “إم بي سي مصر”، حيث أجاب عن سؤال من هو أفضل لاعب في مصر هذا العام، قائلًا: “إمام عاشور”.



وأردف: “هذا لا ينفي أن هناك عدة لاعبين ظهروا في موسم استثنائي مثل أسامة فيصل وحسام عبد المجيد وناصر منسي وإبراهيم عادل، ولكن في المباريات والبطولات المؤثر هو إمام عاشور”.



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وسُئل إذا كان سيختار فريقًا لخوض مباراة خماسي، على من سيقع اختياره، رد: “محمد عبد المنصف، أحمد فتوح (لاعب الزمالك الحالي)، محمود عبد الحكيم، إمام عاشور، مصطفى محمد”.

وسُئل أيضًا إذا كان رئيسًا لنادٍ مصري وعليه عقد 4 صفقات مقابل 20 مليون جنيه، من سيختار، أجاب زيزو: “سأتعاقد مع محمد صلاح فقط، كنت متوقع استمراره مع ليفربول”.

وأتم زيزو تصريحاته: “متحمس للمقبل ومتأكد أنني متواجد في المكان الصحيح واختيار موفق بإذن الله”.

