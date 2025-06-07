زيزو: الدهس على صورتي في الزمالك؟ لم يكن تصرفًا فرديًا.. وهذا الدليل

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، على الإساءات التي تعرض لها في فترته الأخيرة بنادي الزمالك، موضحًا سبب تفضيله الانضمام إلى الأحمر ورفض العروض الأخرى.

وأتم الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك، من أجل تدعيم صفوف القلعة الحمراء قبل كأس العالم للأندية.

وتواجد زيزو مع الأهلي مع معسكر في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.



وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “لا يمكن أن يقوم أحد بنشر صورتي والبصق عليها أو الدهس عليها إلا إذا كان بعلم من مجلس إدارة الزمالك، وإذا كان هذا تصرفًا فرديًا، فلماذا لم يصدر بيان اعتذار؟”.



وأكمل: “وقّعت للنادي الأهلي خلال الفترة القانونية الخاصة بي بعد أن انتهت علاقتي بالزمالك تمامًا، والأهلي أو أي فريق في مصر، لن يدفع مبالغ مثل تلك التي تُدفع من الأندية الخارجية”.

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وبسؤاله لماذا اخترت عرض الأهلي وليس نيوم أو عروض أخرى؟: “الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل بالقدرة على تحقيق إنجازات وبطولات، والمشاركة في بطولات متنوعة، وصناعة تاريخ كبير، واللعب أمام جمهور مذهل، وعندما كنت في الزمالك، كنت أرى جمهور الأهلي شيئًا رائعًا جدًا”.

واختتم: “لا أعتقد أننا كنا نستحق الخروج بهذه الطريقة الظالمة، وتشرفت بأنني كنت جزءًا من الزمالك لمدة خمس سنوات، وحققت معهم بطولات جماعية وفردية كثيرة، وسأفتخر دائمًا، وسأقول لأولادي إنني كنت جزءًا من تاريخ الزمالك”.

