مباراة الانتر نسفت احلام تير شتيغن في البقاء مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة سبورت الاسبانية عن السبب الرئيسي الذي جعل ادارة نادي برشلونة تتجه نحو طرد الحارس الالماني تير شتيغن قبل ثلاثة اعوام عن انقضاء عقده .

الحارس الالماني ابدى سلوك غير احترافي بعد تعافيه من الاصابة و عودته للمنافسة حيث قام بإبلاغ البرازيلي ديكو المدير الرياضي في النادي من خلال وكيل اعماله برغبته في استعادة مكانته في التشكيل الاساسي للفريق في المواجهة القوية التي جمعته بانتر ميلان في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا .

سلوك الحارس شتيغن لم يتوقف عند هذا الحد بل لم يبدي رضاه عن اختيار البولندي تشيزني كحارس اساسي مما اثار غضب و امتعاض المدرب الالماني هانسي فليك .