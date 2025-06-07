إعجاب خاص: ابن كريستيانو رونالدو يتابع النجم الصاعد لامين يامال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: يترقب عشاق كرة القدم نهائي دوري الأمم 2025 هذا الأحد، حيث تواجه إسبانيا والبرتغال في مباراة حاسمة على لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخ كل فريق (الساعة 21:00).

هذه المواجهة بين جيلين من النجوم أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات كريستيانو رونالدو.

في مؤتمر صحفي يوم السبت، تحدث النجم البرتغالي عن النجم الشاب والصاعد لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، معبراً عن إعجابه الكبير به.

وأكد رونالدو أن ابنه من أشد المعجبين باللاعب الإسباني، مشيراً إلى وجود تشابهات كثيرة بينهما، من لون البشرة إلى تسريحات الشعر، رغم فارق العمر الذي يبلغ ثلاث سنوات.

قال رونالدو: “ابني ولامين يامال يشبهان بعضهما كثيرًا، أنا أحبه، وابني يعجبه كثيرًا.”

تصريحات كريستيانو زادت من حدة التفاعل حول المواجهة المنتظرة، حيث يتقابل نجمان يمثلان جيلين مختلفين، لتكون مباراة هذا الأحد أكثر إثارة وترقباً.