زيزو: ثنائي الأهلي لم يسهلا انضمامي.. ولدي حلم كبير لم أحققه في الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة بـ الأهلي، الطموحات التي يرغب في تحقيقها مع القلعة الحمراء بعد الانضمام إلى صفوف الأخير.

وتعاقد الأهلي مع أحمد سيد زيزو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك، من أجل تدعيم صفوف القلعة الحمراء قبل كأس العالم للأندية.

وتواجد زيزو مع الأهلي مع معسكر بمدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.



وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر 2”: “انضمامي إلى الأهلي لم يكن له علاقة بوجود إمام عاشور وأشرف بن شرقي، ولم يسهلا انضمامي للأهلي، ولو لم يكونا موجودين، كنت سأتخذ القرار نفسه، جميع لاعبي الأهلي أصدقائي”.



وأردف: “لا أريد أن أصنف نفسي كصفقة تاريخية أو صفقة القرن، انتقالي إلى الأهلي ليس عاديًا، لكنني سأترك الحكم للجماهير، وأريد أن أشارك، وأن يراني الناس في الملعب، والجماهير هم من سيحددون نوع الصفقة”.

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وواصل زيزو: “أطمح أن أكون حاضرًا في الملعب وأحقق بطولات مع الأهلي لم أحققها من قبل، وأريد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، الذي لم أحققه ولا مرة مع الزمالك”.

وزاد: “لدي حلم كبير أسعى لتحقيقه مع النادي الأهلي، وأن أشارك في كأس العالم للأندية لأول مرة، وأطمح للفوز بالدوري المصري، والسوبر المصري والإفريقي، وكأس مصر، انضممت إلى الأهلي بهدف الفوز بكل البطولات”.

وأتم: “الصفقات الجديدة للأهلي، مثل تريزيجيه وبن رمضان، ستكون إضافة كبيرة للنادي وتدعيمات قوية جدًا”.

