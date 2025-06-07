خطوة رسمية تفصل خوان غارسيا عن الانضمام إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تتواصل خطوات انضمام الحارس الإسباني الشاب جوان غارسيا إلى برشلونة، حيث كشفت صحيفة SPORT أن الشرط الجزائي في عقده سيتم دفعه يوم الثلاثاء المقبل بمقر رابطة الدوري الإسباني.

ووفقًا للمصادر، سيكون الممثل القانوني للاعب هو من سيقوم بإيداع مبلغ الشرط الجزائي، على أن يتولى برشلونة دفع المبلغ للاعب، في إجراء قانوني معتاد في مثل هذه الحالات.

الاتفاق بين برشلونة وغارسيا اكتمل بشكل نهائي، والعقود جرى توقيعها ومراجعتها منذ يوم الجمعة الماضي، بعد مفاوضات سريعة توصل فيها الطرفان لاتفاق شامل، اللاعب نفسه تفاجأ بسرعة المفاوضات، معتبرًا ذلك إشارة واضحة من النادي إلى أهميته المستقبلية ضمن المشروع الرياضي الجديد.

غارسيا طلب إنهاء الإجراءات بأسرع وقت حتى يتمكن من قضاء عطلة هادئة، تمهيدًا لبدء مشواره الرسمي مع الفريق في أوائل شهر يوليو.