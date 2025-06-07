موعد إعلان برشلونة عن صفقة خوان غارسيا يقترب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

يبدو أن نادي برشلونة عازم على حسم صفقة الحارس الشاب خوان غارسيا دون ترك أي مجال للتكهنات.

فالاتفاق مع اللاعب تم بالكامل، والعقود تم الانتهاء من مراجعتها منذ يوم الجمعة الماضي، ولم يتبقَّ سوى خطوة واحدة: دفع الشرط الجزائي البالغ 25 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة التضخم، والمتوقع تفعيله يوم الثلاثاء في مقر رابطة الدوري الإسباني عبر ممثل قانوني للاعب.

غارسيا، الذي لم يكن يتوقع سرعة التحرك من برشلونة، تفاجأ بالجدية الكبيرة التي أبداها النادي الكتالوني، والذي أكد له أنه سيكون جزءاً أساسياً من المشروع الرياضي الجديد.

وبمجرد حصوله على الضمانات الفنية، حسم أمره سريعاً، خاصةً وأن عرض برشلونة كان الأفضل من جميع النواحي.

تمت صياغة العقود لمدة خمس سنوات، وتمت مراجعتها قانونياً مع بعض التعديلات الطفيفة، وهي الآن جاهزة للتوقيع بمجرد سداد المبلغ.

اختار الحارس الشاب التزام الصمت وابتعد عن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقضى وقته مع أسرته في الطبيعة، متفهماً خيبة أمل جماهير إسبانيول، لكنه يرى أن انتقاله فرصة لا تُعوّض.

برشلونة يسابق الزمن لإتمام الصفقة قبل عطلة يوم الاثنين في المدينة، والهدف تقديم اللاعب في بداية يوليو.

كما يتجه النادي إلى دراسة مستقبل تير شتيغن، لتفادي حدوث تداخل أو منافسة مباشرة في فترة الإعداد.

صفقة غارسيا، التي أربكت حسابات إسبانيول، من المتوقع أن تُعلن رسمياً خلال أيام، وقد يصاحبها بيان وداعي من الحارس لجماهير ناديه السابق، بعد أن قرر المضي قدماً في واحدة من أبرز خطوات مسيرته.