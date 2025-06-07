الوداد يعزز صفوفه بـ “خبرة هولندية” في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي تعاقده مع المدافع الهولندي بارت مايرس، مُعززاً صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2026 في منصب آخر، بعد ضمه لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط وصانع الألعاب البوركينابي ستيفان عزيز كي، ومهاجم الفتح الرباطي حمزة هنوري.

تعاقد الوداد مع مايرس من فريق بوراتس بانيا لوكا البوسني، مؤكداً عبر بيان رسمي في حساباته الرمقية أن “الصفقة تندرج ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز التركيبة البشرية للفريق، استعداداً لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة على المستويين المحلي والقارّي”.

ويخوض الهولندي أول مغامرة مع نادٍ إفريقي، في صفقة انتقالٍِ حُر جديدة، حيث لم يسبق له الانتقال إلى أي فريق بمقابل مادي طيلة مسيرته، وهو الذي بدأ مسيرته في بلده مع نادي بريدا.

كما لعب بارت مايرس لنادي هيلموند سبورت على سبيل الإعارة وغادر بعدها إلى ألميري سيتي في صفقة مجانية، قبل الرحيل بالطريقة نفسها إلى بيترولول الروماني وبعده إلى بانيا البوسني.

جاهزية بدنية مطمئنة

لعب بارت مايرس مع فريقه البوسني بوراتس بانيا البوسني 50 مباراة في الموسم المنقضي، جمع خلالها 4575 دقيقة وأكد جاهزية بدنية كبيرة، ما جعله محل ترحيب كبير من أنصار النادي البيضاوي، في ظل المشاكل العديدة التي واجهت دفاع فريقهم هذا الموسم، سيما في الكرات الثابتة والهجمات المرتدة.

ورغم اندفاعه وشراسة تدخلاته الدفاعية، إلا أن مايرس لم يسبق له وأن تلقى طرداً مُباشراًُ في مسيرته مع الأندية، غير أنه طُرد مرة واحدة بجمع بطاقتين صفراوين، في مباراة بقميص بريدا أمام أياكس أمستردام ضمن الدوري الهولندي شهر فبراير 2018، وفي المقابل، تلقى اللاعب 48 إنذاراً عبر مسيرته خلال 242 مباراة.

ويخوض الوداد مونديال الأندية المُرتقب بالولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، في مجموعة تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي، حيث يبدأ مشواره أمام “السيتيزن” يوم 18 يونيو، قبل مواجهة اليوفي يوم 22 من ذات الشهر، وبعدها يُلاقي العين يوم 26.