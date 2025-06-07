زيزو: محمود الخطيب طلب مني شيئًا واحدًا.. وسأفاجئ ريبيرو في الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، عن تفاصيل محادثته مع رئيس النادي، محمود الخطيب، وشعوره بشأن خطوة الانتقال لبطل الدوري، وعلاقته بلاعبي الفريق.

وأعلن الأهلي أمس السبت، تعاقده مع أحمد سيد زيزو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

ووصل زيزو لمعسكر الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي.



وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “سعيد جدًا بارتداء قميص الأهلي، فريق كبير جدًا وشرف لأي شخص التواجد به”.



وأضاف: “أحترم الأهلي جدًا طوال عمري، ومتحمس جدًا لحضور التدريبات ولعب المباريات وأنتظر هذا اليوم”.

وعن رؤيته لاستقبال جمهور الأهلي له، أفاد: “شيء يجعلك متحمس أكثر، أرى الناس في الشارع، الأمر مختلف، متحمس أكثر ما أنا سعيد، وردو الفعل المتواجدة والناس تنتظر الصفقة”.

اقرأ أيضًا | زيزو: ارتكبت خطأ وحيدًا في حق الزمالك.. وكنت سأسافر إلى أمريكا للمشاهدة فقط

وعن العلاقة بلاعبي الأهلي، أردف: “علاقتي جيدة بهم، أن لي أصحاب في الأهلي مثل محمد هاني ومحمد الشناوي”.

وسُئل عن اعتقاده بشأن أول شخص سيقوم باحتضانه من بعثة الفريق المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورد: “الجميع، إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي قابلته منذ أشهر، وجلسنا مع بعض، جميع اللاعبين تحدثوا معي وباركوا لي على انضمامي للأهلي”.

وإذا سبق وحدث تواصل مع رئيس الأهلي، محمود الخطيب، أجاب زيزو: “نعم، هو سعيد وأنا سعيد جدًا بمكالمته لي وعرفني بعض التفاصيل بشأن ما أنا مقبل عليه، وقال لي كن كما أنت ولا أريد منك فعل شيء مختلف، تشرفت بمكالمته وسعيد جدًا”.

وإذا كان يشعر بقلق من المنافسة في الأهلي، رد: “هذا شيء جيد لكل اللاعبين ستكون منافسة صحية”.

وأتم بشأن مدرب الفريق ريبيرو: “لم أتحدث معه بعد، ولكني جاهز للمشاركة ودائمًا جاهز، وريبيبرو لن يتوقع أنني لا أشارك في المباريات منذ فترة، ولا أرى أن البعد عن المباريات لمدة شهر ونصف أزمة”.

