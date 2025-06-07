تشكيل هولندا أمام فنلندا في تصفيات كأس العالم.. فان دايك يقود الدفاع

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحل منتخب هولندا ضيفاً على نظيره فنلندا، ضمن تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب “هلسنكي الأولمبي”.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب بولندا، فنلندا، مالطا وليتوانيا.

وتخوض هولندا لقائها الأول بالتصفيات، بعد أن لعبت جولتين سابقتين في مرحلة التصفيات الأوروبية.



وتحتل فنلندا المركز الثاني في ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب هولندا في المركز الأخير بدون نقاط.



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وشهد تشكيل هولندا تواجد قائد المنتخب، فيرجيل فان دايك، أساسياً في مواجهة اليوم.

تشكيل هولندا اليوم أمام فنلندا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: ناثان أكي، فيرجيل فان دايك، فان هيك، دينزل دومفريس.

خط الوسط: ريان جرافنبير، تياني ريندرز، فرينكي دي يونج، جيريمي فريمبونج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي.