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يوهان كرويف يعزز حظوظ لامين يامال في الفوز بجائزة الكرة الذهبية

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  • يوهان كرويف يعزز حظوظ لامين يامال في الفوز بجائزة الكرة الذهبية 1/2
  • يوهان كرويف يعزز حظوظ لامين يامال في الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- المعايير التي وضعتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لتحديد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها لأفضل لاعب في العالم تعتمد بالدرجة الاولى على الارقام الفردية و الالقاب الجماعية .

و وفقا لمعايير الارقام الفردية وجد الاسباني لامين يامال نجم نادي برشلونة نفسه يتخلف امام الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان ، بسبب تواضع رصيده التهديفي .

عودة الى ارشيف الجائزة نجد ان نسخة العام 1974 توج بها الهولندي الراحل يوهان كرويف الذي كان يلعب وقتها لنادي برشلونة دون تحقيقه لأرقام كبيرة و لا حتى القاب كثيرة .

كرويف عام 1974 لم يحرز من الالقاب الجماعية سوى لقب الليغا و خسر نهائي المونديال مع منتخب الطواحين النهائية و لم يتوج بجائزة الحذاء الذهبي لليغا و رصيده التهديفي بلغ 39 تسجيلا و صناعة بينما بلغ عند يامال هذا الموسم 43.

الجناح الهولندي الطائر تفوق عام 1974 على نجوم بايرن ميونيخ و المنتخب الالماني خاصة جيرد مولر و فرانز بيكنباور و الذين توجوا بلقب الدوري المحلي و دوري ابطال اوروبا و المونديال و توج مولر بالحذاء الذهبي للدوري الالماني .

تفوق كرويف و تتويجه بالكرة الذهبية عام 1974 صنعته مهاراته الخرافية التي اظهرها في نهائيات المونديال و التي كشفت انه لاعب متميز و لاعب من نوع اخر غير الذي اعتادت عليه الملاعب ، حيث يجب ان تشاهده يلعب لتنبهر به و ليس مشاهدة ارقامه على الصحف و المواقع فحسب .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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