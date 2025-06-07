يوهان كرويف يعزز حظوظ لامين يامال في الفوز بجائزة الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- المعايير التي وضعتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لتحديد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها لأفضل لاعب في العالم تعتمد بالدرجة الاولى على الارقام الفردية و الالقاب الجماعية .

و وفقا لمعايير الارقام الفردية وجد الاسباني لامين يامال نجم نادي برشلونة نفسه يتخلف امام الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان ، بسبب تواضع رصيده التهديفي .

عودة الى ارشيف الجائزة نجد ان نسخة العام 1974 توج بها الهولندي الراحل يوهان كرويف الذي كان يلعب وقتها لنادي برشلونة دون تحقيقه لأرقام كبيرة و لا حتى القاب كثيرة .

كرويف عام 1974 لم يحرز من الالقاب الجماعية سوى لقب الليغا و خسر نهائي المونديال مع منتخب الطواحين النهائية و لم يتوج بجائزة الحذاء الذهبي لليغا و رصيده التهديفي بلغ 39 تسجيلا و صناعة بينما بلغ عند يامال هذا الموسم 43.

الجناح الهولندي الطائر تفوق عام 1974 على نجوم بايرن ميونيخ و المنتخب الالماني خاصة جيرد مولر و فرانز بيكنباور و الذين توجوا بلقب الدوري المحلي و دوري ابطال اوروبا و المونديال و توج مولر بالحذاء الذهبي للدوري الالماني .

تفوق كرويف و تتويجه بالكرة الذهبية عام 1974 صنعته مهاراته الخرافية التي اظهرها في نهائيات المونديال و التي كشفت انه لاعب متميز و لاعب من نوع اخر غير الذي اعتادت عليه الملاعب ، حيث يجب ان تشاهده يلعب لتنبهر به و ليس مشاهدة ارقامه على الصحف و المواقع فحسب .