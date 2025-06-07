ليفربول يظفر بالحارس أرمين بيتشي بعد موسم استثنائي في المجر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أتمّ ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الحارس الشاب أرمين بيتشي، قادماً من صفوف نادي أكاديمية بوشكاش، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اليوم السبت.

ووقع الحارس المجري الشاب على عقد انضمامه داخل أروقة مركز تدريبات “أكسا” في ميلوود بمدينة ليفربول.

الحارس البالغ من العمر 20 عاماً خطف الأنظار الموسم الماضي في الدوري المجري الممتاز، حيث خاض 30 مباراة ساهم خلالها في قيادة فريقه لاحتلال وصافة جدول الترتيب، في إنجاز يُحسب له في مسيرته المبكرة.

أرقام بيتشي، بالإضافة إلى حضوره اللافت مع منتخب المجر تحت 21 عاماً الذي مثّله في 5 مناسبات دولية، ما رشحه للدخول في قائمة المرشحين لجائزة “الفتى الذهبي 2025”، وهي الجائزة التي تُمنح سنوياً لأفضل لاعب شاب في القارة الأوروبية.

الصفقة تُعد استثماراً للمستقبل من قبل الريدز، في ظل استمرار البحث عن عناصر شابة تدعم مشروع ما بعد يورغن كلوب.