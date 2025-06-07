فيديو | هاري كين يسجل ويقود إنجلترا للفوز على أندروا في تصفيات كأس العالم 2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق فوز ثمين على خصمه منتخب أندروا بهدف دون رد، في منافسات تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وواجه المنتخب الإنجليزي نظيره أندروا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، على ملعب “كورنيا إل برات” بمدينة إسبانيول الإسبانية.

وتتواجد إنجلترا في المجموعة الحادية عشر من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب كل من ألبانيا، أندروا، بالإضافة إلى صربيا ولاتفيا.



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انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين المنتخبين، في شوط شهد سيطرة مطلقة للمنتخب الإنجليزي بنسبة استحواذ على الكرة وصلت إلى 83%.

في الشوط الثاني ومع الدقيقة 50، وقع هاري كين على هدف إنجلترا الأول مستفيداً من تمريرة عرضية عن طريق نوني مادويكي.

هيمنة الأسود الثلاثة على المباراة استمرت طوال الشوط الثاني، وأهدر لاعبوه 3 فرص محققة للتسجيل من أجل تعزيز تقدمهم في نتيجة المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الحادية عشر، بينما تجمد رصيد أندروا دون نقاط في المركز الأخير.