اجمل خمسة اقمصة في تاريخ الليغا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اختارت صحيفة ماركا اجمل و افضل خمسة اقمصة في تاريخ مسابقة الدوري الاسباني بعد كشف ريال مدريد عن القميص الذي سيرتديه الفريق خلال الموسم الجديد 2025-2026.

الاقمصة الخمسة التي اختارتها الصحيفة تبقى تاريخية و لا يزال عشاق الاندية يلبسونها في المدرجات و يبحثون عن اقتنائها في مواقع البيع بشبكة الانترنت .

الاقصمة الخمسة هي :

1- قميص ريال مدريد في الموسم 2011-2012 الذي توج به بطلا لليغا.

2- قميص برشلونة للموسم 1998-1999 الخاص بمؤوية النادية .

3- قميص ريال مدريد للموسم 1997-1998 الذي شهد عودة النادي للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا.

4- قميص برشلونة في الموسم 2008-2009 عندما حقق انجاز السداسية و عليه شعار منظمة اليونيسيف.

5- قميص اتلتيكو مدريد للموسم 1995-1996 الذي عرف تحقيقه لثنائية الليغا و كاس الملك .