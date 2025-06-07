اجتاز الفحص الطبي.. مانشستر سيتي يقترب من إعلان أولى صفقات الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - يقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من إعلان أولى صفقاته الصيفية، وفقًا لآخر التقارير الصحفية الواردة.

وأنهى مانشستر سيتي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسارة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

ويستعد الفريق بقيادة المدرب بيب جوارديولا، لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق يوم 14 يونيو الجاري.



وبحسب ما أفاد الصحفي فابريزو رومانو، يقترب مانشستر سيتي من إعلان التعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري.



سينضم نوري من ولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي، وقد اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح، بحسب ما أوضح رومانو.

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وسيوقع ريان آيت نوري على عقد لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي، وسيعلن النادي لاحقًا عن الصفقة.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي حوالي 40 مليون يورو.

ويرغب مانشستر سيتي في حسم التعاقدات قبل انطلاق كأس العالم للأندية، من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

ويقع مانشستر سيتي في مجموعة تضم أندية العين الإماراتي، الوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وسيخوض مانشستر سيتي مباراته الأولى في مونديال الأندية أمام الوداد، يوم 18 يونيو الجاري.

