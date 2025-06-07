ياسين بونو يختار التشكيلة المثالية وأفضل لاعب في إفريقيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال ياسين بونو حارس الهلال السعودي، إن النجم المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في إفريقيا، كاشفاً عن تشكيلته المثالية من لاعبي القارة السمراء.

واختار بونو ضمن التشكيلة المفضلة 7 لاعبين من منتخب بلاده المغرب، مستثنياً نفسه.

ووضع بونو الحارس السنغالي إدوارد ميندي في التشكيلة المفضلة، مع رباعي الدفاع كاليدو كوليبالي وأشرف حكيمي ونصير مزراوي ونايف أكرد.

وفي وسط الملعب اختار بونو زميليه في المغرب سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، إلى جانب لاعب الأهلي السعودي فرانك كيسي.

ويتقدم صلاح هجوم تشكيلة بونو المفضلة، إلى جانب الثنائي المغربي يوسف النصيري وبراهيم دياز.