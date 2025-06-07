مارسيلو يرشح صفقتين لـ ريال مدريد من باريس سان جيرمان.. وبطل كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق عن فريقه وحظوظه في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر الجاري.

وأنهى ريال مدريد رحلته مع المدرب كارلو أنشيلوتي، ويتولى تشابي ألونسو تدريب الفريق، وسيقوده خلال الفترة القادمة ويبدأ بالمنافسة في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة والتي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري وتمتد حتى 13 يوليو المقبل.



وقال مارسيلو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لشبكة “بي إن سبورتس”: “ريال مدريد دائمًا ما يكون الأفضل في مثل هذه المسابقات”.



وأضاف: “يمتلك النادي تاريخًا وخبرة وعقلية فوز، بغض النظر عن مكان إقامتها، سيظلون دائمًا المرشحون الأوفر حظًا”.

كما أشاد مارسيلو بأنشيلوتي، الذي يتولى الآن مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي، قائلاً: “أتمنى لكارليتو كل التوفيق، إنه مدرب رائع وشخص رائع، البرازيل في أيدٍ أمينة”.

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عندما سُئل مارسيلو عن وضع مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد، علّق متابعًا: “هناك العديد من اللاعبين في هذا المركز بأساليب لعب مختلفة، نونو مينديز وحكيمي (ثنائي باريس سان جيرمان) قادران على اللعب هناك”.

وأردف: “في مدريد، لدينا أيضًا خيارات قوية مثل فران جارسيا وفيرلاند ميندي، أعتقد أننا نغطي احتياجاتنا جيدًا”.

كما تحدث مارسيلو عن ابنه إنزو، الذي يلعب في أكاديمية ريال مدريد للشباب، وأفاد: “إنه يعمل بجد ويحافظ على رباطة جأشه، وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤثر عليه، فهو يدرك مدى صعوبة النجاح كلاعب كرة قدم”.

