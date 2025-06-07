الهلال يتحرك لانهاء عقد لاجامي مع النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت تقارير صحفية، سعي الهلال لشراء المدة المتبقية من عقد مدافعه الجديد علي لاجامي.

وينتهي عقد لاجامي يوم 9 سبتمبر القادم، أي قبل يوم واحد من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووقع الهلال عقداً مع لاجامي لمدة 3 مواسم، قادماً من غريمه النصر، بعد دخول اللاعب فترة الأشهر الستة (الحرة).

صحيفة “عكاظ” أفادت أن إدارة زعيم الكرة السعودية تتطلع إلى التوصل لاتفاق مع النصر لاتمام اجراءات انتقال لاجامي وفسخ عقده في أسرع وقت ممكن.

ويستهدف الهلال إنهاء عقد لاجامي مع النصر لضمه الى قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

ويلعب الهلال في المجموعة الثامنة بمونديال الأندية إلى جانب ريال مدريد وريد بول سالزوبرغ وباتشوكا المكسيكسي.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة بمواجهة ريال مدريد في ميامي الأربعاء 18 يونيو بداية من الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر.