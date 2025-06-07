محاولة إنريكي الفاشلة لإبعاد ماستانتونو عن ريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كان باريس سان جيرمان قريبًا من إتمام صفقة فرانكو ماستانتونو، اللاعب الشاب الذي طلبه لويس إنريكي لتعزيز الفريق، لكن دخول ريال مدريد إلى المنافسة قلب المعطيات رأسًا على عقب.

ماستانتونو، الذي يحلم بارتداء القميص الأبيض، رفض محاولات إنريكي لإقناعه بالبقاء في باريس، مؤكدًا أن حلمه هو اللعب لريال مدريد.

وحاول إنريكي تحذيره من قلة فرص اللعب في ريال مدريد، لكنه لم يغير رأيه، وأدرك باريس سان جيرمان أن فرصته ضئيلة أمام إصرار النادي الملكي، فحاول الإسراع في إتمام الصفقة دون جدوى.

ريال مدريد الآن يقترب من إعلان تعاقده مع ماستانتونو، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الواعدة، وسيكون إضافة قوية للفريق خصوصًا في المباريات التي يغيب عنها بيلينغهام.