رونالدو يختار الفائز بالكرة الذهبية.. وريبيري يرد ساخرا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مرة أخرى وبسبب الكرة الذهبية، نشأ سجال جديد ما بين كريستيانو رونالدو وفرانك ريبيري بسبب اختلاف الآراء حول المرشح الأبرز للجائزة هذا العام.

ونقل موقع فوت ميركاتو تصريح رونالدو الذي أبدى فيه رأيه، بأن الفائز بالكرة الذهبية يجب عليه الفوز بدوري أبطال أوروبا، ليرد عليه ريبيري ساخرًا: “إذًا عليك أن تفوز بدوري الأبطال لتتوج بالجائزة”.

ويأتي تصريح ريبيري الساخر إشارةً لما حدث في عام 2013، حينما فاز النجم الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، لكن الكرة الذهبية كانت من نصيب رونالدو.