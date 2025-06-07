النصر النادي الأكثر إحتياجا للتعاقد مع لياو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرتغالي رافائيل لياو، جناح نادي ميلان الإيطالي في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لياو فرصة مثالية للعديد من كبار الدوري السعودي خصوصا النصر الذي يحتاج للنجم البرتغالي لعدة أسباب وهي :

1_يفتقر النصر للاعب القادر على خلق الفرص وكسر الدفاعات بالمراوغة والاختراق. لياو يمتلك هذه القدرة الفائقة.

2_تعزيز الأطراف الهجومية: النصر يعاني من ضعف في الفاعلية الهجومية من الأجنحة…بالأرقام لياو سجل 70 هدف وصنع 62 أسيست في 262 مباراة مع ميلان وأغلبها من خلال التواجد في مركز الجناح الأيسر

3_مع تقدم عمر كريستيانو رونالدو (40 عامًا) وساديو ماني (33 عامًا)، لياو البالغ من العمر 25 عاما سيضفي حيوية وسرعة واستدامة على خط الهجوم كحل طويل الأمد.