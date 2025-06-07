أوسيمين يصل إلى نيجيريا والهلال لا يزال ينتظر قرار اللاعب

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصل المهاجم فيكتور أوسيمين إلى نيجيريا قادماً من إسطنبول، لكنه لم يبلغ بعد الهلال السعودي بقراره النهائي بخصوص تمثيل الزعيم.

ويمني الهلال نفسه بالتعاقد مع أوسيمين مهاجم نابولي، الذي قضى الموسم الماضي في غلطة سراي التركي، لكن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن.

وذكرت تقارير أن الهلال لا يرغب في انتظار قرار أوسيمين طويلاً ومنحه مهلة قصيرة، لكن المهاجم النيجيري لم يعلن قراره، وسط تكهنات بقرب انتقاله إلى العملاق السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية واللعب ضد ريال مدريد يوم 18 يونيو الجاري.

فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصص في أخبار الانتقالات، كتب على منصة إكس اليوم السبت أن أوسيمين وصل إلى نيجيريا “وسيبلغ الأندية بقراره النهائي قريباً”.

وأضاف: “الهلال يستعد لإتمام الصفقة وحجز بالفعل الكشف الطبي من أجل إشراكه في كأس العالم للأندية.. في انتظار القرار النهائي غداً (الأحد)”.

وإذا انضم أوسيمين إلى الهلال في صفقة ضخمة مقابل حوالي 75 مليون يورو، فمن المتوقع على نطاق واسع رحيل الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي كتب تاريخاً مع الزعيم قبل التراجع بسبب الإصابة.

وتعاقد الهلال مع سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان خلفاً للمدرب جورجي جيسوس الذي رحل بعد الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة والفشل في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي.