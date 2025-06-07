شكرا لاهتمامكم بخبر ثلاثة أندية إسبانية تستفسر عن بابلو توري من برشلونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

يعمل نادي برشلونة على تسويق لاعبه الشاب بابلو تورِّي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويفضل النادي إجراء صفقة بيع تتضمن خيار إعادة الشراء لمستقبل اللاعب.

ثلاثة أندية إسبانية أبدت اهتمامها بضم لاعب الوسط الشاب، وهي فالنسيا وأوساسونا وإشبيلية، لكن جميعها تفضل خيار الإعارة، وهو ما لا يراه برشلونة مناسبًا نظرًا لأن عقد اللاعب مستمر حتى عام 2026.

لم تكن فترة بابلو تورِّي مع برشلونة سهلة، إذ قرر البقاء رغم غياب العديد من اللاعبين في بداية الموسم، وشارك في بعض المباريات الأولى، حيث قدم أداءً جيدًا.

النادي يثمن قدراته الفنية العالية، لكنه يرى وجود كثافة في مركز الوسط، ما يجعل فرصه في اللعب بالموسم القادم محدودة.

وبالنظر إلى عمره الصغير، يرى الجميع أن اللعب بشكل منتظم خارج النادي سيكون الأفضل لتطوير مستواه وإبراز إمكانياته.

تواجه الصفقة تحديات مالية، إذ من الصعب إيجاد أندية قادرة على تحمل تكلفة انتقاله إلى جانب راتبه، رغم أن بيئته متفائلة بشأن وجود عروض جيدة في إسبانيا، كما ينظرون أيضًا إلى أوروبا، حيث أبدى باير ليفركوزن اهتمامًا، لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا بعد.

كذلك يُتابع نادي بورتو الأمر عن كثب، خاصة إذا توفرت شروط مالية مناسبة مع وجود خيار إعادة الشراء.

يركز بابلو تورِّي حاليًا على ما تبقى من الموسم ويريد الاستعداد بهدوء للمشاركة في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، حيث سيكون أحد قادة المنتخب.

كما أن وكلاؤه يعملون مع النادي على دراسة الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار الأفضل، بينما أكد برشلونة رضاه عن سلوك اللاعب وأدائه، ويرغب في الحفاظ على إمكانية إعادة ضمه إذا تفوق مستقبلاً.

انضم بابلو تورِّي إلى برشلونة في 2022 قادمًا من راسينغ مقابل ستة ملايين يورو، وكان الهدف أن يلعب مع الفريق الأول، لكنه قضى معظم الوقت مع الفريق الرديف مع بعض الفرص المحدودة.

أعير الموسم الماضي إلى جيرونا ليحصل على مزيد من الوقت، وفي هذا الموسم شارك في 14 مباراة فقط بمجموع 400 دقيقة تقريبًا، وهو رقم ضئيل يدفعه للتفكير في الرحيل وربما العودة مستقبلًا.