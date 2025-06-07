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ألونسو أخبر بيريز بهذا الأمر بعد مكالمة ماستانتونو…!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- بعد مكالمة مباشرة مع فرانكو ماستانتونو، نقل تشابي ألونسو لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قناعته التامة بنضج اللاعب الأرجنتيني الشاب وقدرته على تحمل مسؤولية اللعب بقميص النادي الملكي.

أكد ألونسو أن ماستانتونو ليس فقط موهبة فنية بارزة، بل يمتلك شخصية ناضجة تفهم تماماً ما يعنيه الانضمام لريال مدريد.

وكان اللاعب على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن ريال مدريد خطف الصفقة في اللحظة الأخيرة، ليصبح ماستانتونو أحد أهم ركائز الفريق للموسم المقبل.

النادي استثمر 45 مليون يورو في هذه الصفقة التاريخية، مع ثقة عالية في أن اللاعب الشاب سيصنع الفارق تحت قيادة ألونسو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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