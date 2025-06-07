رسميًا.. ليفربول يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي، عن ثاني تعاقداته الصيفية هذا الموسم، تحت قيادة مديره الفني الهولندي، آرني سلوت.

ويسعى ليفربول إلى إجراء تعزيزات في صفوف فريقه استعدادًا للموسم المقبل، من أجل المنافسة على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول تمكن من التعاقد مع جيريمي فريمبونج هذا الصيف، قادماً من نادي باير ليفركوزن الألماني بصفقة بلغت 35 مليون يورو.



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وكشف ليفربول عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع الحارس المجري الشاب، أرمين بيتشي، قادماً من فريق أكاديمية بوشكاش المجري.

وانتقل بيتشي إلى ليفربول بعد موسم ناجح في الدوري المجري الممتاز حيث شارك في 30 مرة ليساعد أكاديمية بوشكاش على احتلال المركز الثاني.

وترشح حارس المرمى لجائزة الفتى الذهبي المرموقة لعام 2025، كما شارك في خمس مباريات دولية مع منتخب المجر تحت 21 عامًا حتى الآن.