مدرب البرتغال يدعو إلى تقدير هذا الثنائي في نقاشات الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عن نقاشات الكرة الذهبية التي شهدت الحديث كثيرًا عن لامين يامال وعثمان يمبيلي، مشيرًا إلى ضرورة تضمين أسماء مثل فيتينيا وفابيان رويز في دائرة النقاش أيضًا.

وقال مارتينيز في تصريحاته: “لطالما اعتقدت أن الجوائز الفردية في كرة القدم غير عادلة قليلًا، لأنها لعبة جماعية تعتمد على الفريق، لذلك أرى أن الفريق الفائز يجب أن يكون ضمن تشكيلته اللاعب الذي يستحق الكرة الذهبية.”

وأضاف: “عندما ننظر إلى ما فعله فيتينيا وفابيان رويز مع باريس سان جيرمان، أعتقد أن لهما الكثير من الفضل ويجب أن يتم الاعتراف بهما ضمن الترشيحات، لكن يبقى الأمر مسألة ذاتية تعتمد على رأيك وما تحبه في كرة القدم، وما تقدّره في اللاعب.”

وأكد مارتينيز، مدرب فيتينيا، قائلاً: “من وجهة نظري، أُقدّر كثيرًا ما هو عليه كلاعب، أعتقد أنه لاعب استثنائي، وحتى إن لم يفز بالكرة الذهبية الآن، فإنه يمتلك الإمكانات للفوز بها في المستقبل.”