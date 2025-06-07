بوشاح “نادي القرن”.. زيزو يصل ميامي للانضمام إلى الأهلي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصل أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي الجديد، إلى مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان أحمد سيد زيزو، انضم إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وظهر زيزو، بوشاح “نادي القرن” بعد وصوله رفقة سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي.



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ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لـ زيزو مع الأهلي في المباراة الودية التي يخوضها المارد الأحمر ضد باتشوكا المكسيكي.

ويلعب الأهلي ضد باتشوكا، في الثانية عشر منتصف الليل غدًا الأحد، في البروفة الأخيرة قبل المشاركة بشكل رسمي في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية، بجانب أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويستهل الأهلي بطولة كأس العالم للأندية، ضد إنتر ميامي، في الثالثة فجرًا يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

