المهمة التي تنتظر تشابي ألونسو مع جود بيلينغهام

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مع اقتراب موعد الكشف عن تشكيلة ريال مدريد الجديدة بقيادة تشابي ألونسو، تتجه الأنظار إلى المهمة الكبيرة التي تنتظر المدرب الشاب مع نجم الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.

وفقًا لتقرير صحيفة “آس” الإسبانية، لا تزال التساؤلات قائمة حول الدور الذي سيحددّه ألونسو لبيلينغهام داخل الفريق، خصوصًا بعد تصريحاته في يوم تقديمه والتي أكد فيها: “أرى بيلينغهام لاعب وسط”.

يأتي هذا التصريح وسط نقاشات مستمرة عن موقع بيلينغهام في الملعب، خاصة بعد موسم شهد تغييرات متعددة في مركزه بين خط الوسط والهجوم.

في موسمه الأول مع ريال مدريد، كان بيلينغهام لاعب وسط هجومي واضح، أما هذا الموسم فقد تراجع ظهوره في مناطق مختلفة من الملعب مع محاولات عديدة من كارلو أنشيلوتي لإيجاد أفضل دور له.

أنهى بيلينغهام الموسم برصيد 14 هدفًا، أقل من الموسم السابق الذي سجل فيه 23 هدفًا، لكنه ظل ذا أهمية كبيرة في الفريق الملكي.

وأشارت “آس” إلى أن المهمة التي تنتظر تشابي ألونسو هي التركيز على تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على طاقة بيلينغهام، بهدف استعادة النسخة الأفضل من اللاعب الذي أدهش الجميع في موسمه الأول مع الملكي.

ستكون مهمة ألونسو اختبارًا حقيقيًا لإمكانات بيلينغهام، خصوصًا بعد استعادة اللاعب حيويته تحت قيادة توخيل في منتخب إنجلترا.