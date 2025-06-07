رد قوي من مورينيو على أنباء عودته إلى إنتر ميلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، على أنباء عودته لتدريب فريقه الأسبق إنتر ميلان الإيطالي.

وأعلن إنتر ميلان قبل أيام، إنهاء عقد المدير الفني سيموني إنزاجي، والذي تولى تدريب الهلال السعودي.

وتولى كريستيان كيفو تدريب إنتر ميلان بعد رحيل إنزاجي، وانتشرت شائعات أن مورينيو كان الخيار الأول لإنتر ميلان.



ونفى مورينيو الأمر في رسالة إلى الصحفي الإيطالي إيفان زازاروني، نشرتها صحيفة “مترو” البريطانية، وقال: “إنها كذبة كبيرة، لم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق”.



وأضاف: “يقولون هذا لأشخاص غاضبين (جماهير إنتر ميلان)، ولذلك يرددون أنه كان من الصعب مغادرة فنربخشة، وما إلى ذلك”.

مورينيو سبق وتولى تدريب إنتر ميلان في الفترة من 2008 إلى 2010، ونجح في التتويج بـ5 ألقاب رسمية، خلال فترة قيادته للنيراتزوري وهي: “الدوري الإيطالي (مرتان)، كأس إيطاليا، السوبر الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.

ومن بين الألقاب الخمسة، حقق الثلاثية التاريخية في موسم 2009-2010؛ وهي الدوري، الكأس وأبطال أوروبا.

يذكر أن مورينيو يرتبط بعقد مع فنبرخشة التركي يمتد حتى 30 يونيو 2026.

