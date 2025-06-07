ريبيري يسخر من تصريح رونالدو حول معيار الفوز بـ الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد لاعب بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا السابق، فرانك ريبيري، بطريقة ساخرة على تصريح كريستيانو رونالدو حول المعيار المناسب لتحقيق جائزة الكرة الذهبية.

وتنافس فرانك ريبيري وكريستيانو رونالدو في عام 2013 على جائزة الكرة الذهبية في هذا العام، وانتهت لصالح اللاعب البرتغالي.

وبالرغم من فوز ريبيري بجميع الألقاب الممكنة في عام 2013 مع بايرن ميونخ وعلى رأسها الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في التتويج بجائزة الكرة الذهبية.



اقرأ ايضاً.. رونالدو يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.. ويؤكد: الكرة الذهبية فقدت قيمتها



وأوضح كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية اليوم، أنه بالنسبة له، من يفوز بجائز الكرة الذهبية، يجب أن يكون لاعبًا قد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويرى بأن الجائزة فقدت قيمتها.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قد حقق جائزة الكرة الذهبية في موسم 2013، رغم خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا في تلك الفترة من الدور نصف النهائي أمام بوروسيا دورتموند.

وبطريقة ساخرة، رد فرانك ريبيري، ضاحكاً على تصريح كريستيانو رونالدو، عبر حسابه على منصة “انستجرام”: “حسناً. تحتاج إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للفوز بالكرة الذهبية؟”.



