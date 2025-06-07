ماذا قال مدرب البرتغال عن لامين يامال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن موهبة برشلونة لامين يامال، قبل مباراة النهائي أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال مارتينيز في تصريحاته: “من المدهش أن لاعبًا صغيرًا بهذا العمر يتمتع بمثل هذا الثبات، فهذه سمة تُكتسب عادةً مع الخبرة، هو لاعب يُحدث الفارق، سواء مع ناديه أو مع المنتخب، إنه لاعب فريد، محاولة إيقافه فرديًا ستكون خطأ؛ علينا أن ندافع كفريق.”