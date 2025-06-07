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تاريخ مواجهات إسبانيا والبرتغال.. من يتفوق قبل ليلة الحسم؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مباراة قوية ستجمع بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، غدًا الأحد، على ملعب أليانز أرينا، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

فيما يلي تاريخ مواجهات المنتخبين، والذي يشهد تفوقًا لمنتخب إسبانيا، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت:

التقى المنتخبان في 40 مباراة.

فاز منتخب إسبانيا في 18 مباراة.

فاز منتخب البرتغال في 6 مباريات.

انتهت 16 مباراة بالتعادل.

سجل المنتخب الإسباني 81 هدفًا.

سجل المنتخب البرتغالي 47 هدفًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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