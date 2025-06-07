رافينيا لا يستحق جائزة أفضل لاعب في الليغا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثارت جائزة أفضل لاعب في الليغا للموسم الماضي، التي أُعلن عنها أمس وفاز بها رافينيا لاعب برشلونة، جدلاً واسعًا بين الصحفيين، حيث عبّر الصحفي الكتالوني دافيد برنابيو عن اعتراضه قائلاً:

“قدم رافينيا موسمًا رائعًا، لكنني لا أتفق مع اختياره كأفضل لاعب في الليغا.”

“في شهري نوفمبر وديسمبر، ومع غياب لامين عن عدة مباريات بسبب الإصابة، حقق برشلونة 6 نقاط فقط من أصل 24.”

“كان من الخطأ الاختيار بناءً على الأرقام فقط، فلم يكن هناك لاعب أكثر حسمًا من لامين يامال.”

رأي الصحفي يشير إلى أن لامين هو من يستحق جائزة الأفضل وليس رافينيا، حيث تأثر مستوى برشلونة بشكل واضح أثناء غياب اللاعب الشاب.