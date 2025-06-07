إمام عاشور: متحمس لمواجهة ميسي.. ونريد تحقيق إنجاز يليق بـ الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ومواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية للمونديال.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بتواجد 32 ناديًا وبنظامها الحديث، لأول مرة، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، صباح يوم الأحد 15 يونيو في الثالثة فجرًا.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بـ كأس العالم للأندية، بجانب أندية إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.



وقال عاشور خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ فيفا: “مواجهة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والعديد من النجوم الآخرين، ستكون مباراة بمثابة تحدٍ من العيار الثقيل لنا، واختبارًا حقيقيًا لقدراتنا وطموحاتنا في البطولة”.

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وأضاف: “بلا شك، أشعر بحماس كبير للعب أمام أفضل لاعب في العالم، وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجاز يليق باسمنا وباسم النادي الأهلي”.

وتابع: “بالتأكيد نحن ننتظر دعم الجماهير بأكملها لنا، إن وجودهم يمنح المباراة معناها الحقيقي، ومن دونهم تفقد الكثير من قيمتها”.

وواصل: “رسالتي لهم هي أننا نحتاج إليهم للوقوف معنا ودعمنا كما عهدناهم دائمًا في جميع المباريات والبطولات”.

وأكمل: “لدي حماس كبير للمنافسة على هذه الملاعب، فمثل هذه البطولات تمثّل فرصة يتطلع إليها كل لاعب من أجل المشاركة والتألق”.

وأتم: “هذا التواجد سيشكل بلا شك عاملًا حاسمًا في دعم معنويات اللاعبين، ومنحهم دفعة قوية لتحقيق طموحاتهم”.

