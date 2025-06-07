مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم جيوكيرس

عدن - ياسمين عبد العظيم - تقارير بريطانية: مان يونايتد يدخل سباق ضم جيوكيرس

وأفادت الصحيفة البريطانية أن النجم السويدي يملك شرطًا جزائيًا في تعاقده مع النادي البرتغالي يبلغ حوالي 85 مليون جنيه إسترليني.

وواصلت ذا صن أن النادي البرتغالي سيكون على استعداد للنظر في العروض المقدمة إلى اللاعب السويدي والتي تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وكان النجم السويدي قد شارك في 52 مواجهة مع الفريق البرتغالي، بكل المسابقات، بالموسم المنصرم، حيث سجل 54 هدفًا وصنع 13 آخرين.

جدير بالذكر أن جيوكيرس كان قد انضم إلى صفوف النادي البرتغالي قادمًا من كوفنتري سيتي الإنجليزي، مقابل 24 مليون يورو، في صيف عام 2023.