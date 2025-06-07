جاكبو يرد على شائعات رحيله عن ليفربول وانتقاله إلى بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - كودي جاكبو يعترف: لم أسمع أي شيء عن شائعات انتقالي إلى بايرن ميونخ

وأكمل الجناح الهولندي تصريحاته قائلًا: “أنا أبعد نفسي عن هذه الشائعات، ربما سمع وكيل أعمالي شيئًا، لكنني أركز على نفسي”.

وكان النجم الهولندي قد شارك في 49 مواجهة مع الريدز، بكل المسابقات، بالموسم المنصرم، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وخاض اللاعب الهولندي 23 مباراة فقط بشكل أساسي مع الريدز، بالدوري الإنجليزي، بالموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن جاكبو كان قد انتقل إلى صفوف الريدز في يناير عام 2023، مقابل 42 مليون يورو، قادمًا من أيندهوفن الهولندي.