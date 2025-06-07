مبابي يختار مرشحه للتتويج بالكرة الذهبية بين ديمبيلي ولامين يامال

عدن - ياسمين عبد العظيم - مبابي عن مرشحه للتتويج بالكرة الذهبية: سأختار ديمبيلي وليس لامين يامال

وأكمل: “سأختار ديمبيلي، إنه أمر واضح جدًا”.

وعن فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا: “إنه تتويج مستحق بنسبة 100%، كنت في المغرب”.

وواصل: “كنت سعيدًا، لقد استحق باريس سان جيرمان التتويج باللقب، لقد مروا بالعديد من المشكلات لقد مررت بذلك أيضًا، لقد مررت بكل مرحلة من مراحل دوري أبطال أوروبا باستثناء الفوز بها”.

وشدد: “لقد كان باريس سان جيرمان أفضل فريق في أوروبا، لقد أصبحوا الفريق الذي يريد الجميع التغلب عليه”.

وأشار بقوله: “باريس فاز بدوري الأبطال بدوني، وهذا لا يؤثر علي، هذا شيء جيد، أعتقد أننا جميعًا نواجه تحديات في حياتنا المهنية”.