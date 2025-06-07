كيبا أريزابالاغا.. نجم العودة وفرصة ذهبية تثير اهتمام ميلان وأرسنال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: عاد كيبا أريزابالاغا ليبرز مجددًا بأداء مميز خلال فترة إعارته مع بورنموث تحت قيادة أندوني إيراولا، حيث استعاد الحارس الإسباني البالغ 30 عامًا أفضل مستوياته.

ساهم كيبا بنسبة تصديات بلغت 71%، وحقق 8 مباريات بدون استقبال أهداف في 31 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مما ساعد فريق بورنموث على تحقيق أفضل نتائج تاريخية له للموسم الثاني على التوالي في الدرجة الأولى الإنجليزية.

بعد انتهاء إعارته في ملعب فيتالتي، حيث كان معارًا من نادي تشيلسي بعد فترة إعارة سابقة لريال مدريد في موسم 2023-2024، أصبح كيبا أحد أبرز فرص السوق مع اقتراب موسم 2025-2026.

لا يزال كيبا مرتبطًا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2026، ولكن بند فسخ عقده منخفض، يتيح له الرحيل مقابل 6 ملايين يورو فقط.

هذا البند هو ما جعل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا يضع كيبا كخيار مفضل لتعزيز مركز حراسة المرمى، حيث يسعى النادي للتفاوض مع الحارس لإقناعه بالانضمام.

بالإضافة إلى أرسنال، يهتم نادي ميلان أيضًا بخدمات كيبا، الذي قد يكون بديلاً لمغادرة الحارس الفرنسي مايك ماينان.

مع تنافس أرسنال وميلان على ضم الحارس الإسباني، فإن كيبا أريزابالاغا يعود بقوة إلى دائرة الضوء كواحد من أبرز حراس المرمى الذين يمكنهم إحداث فرق في الموسم المقبل.