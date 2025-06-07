مدير مانشستر يونايتد يوجه تحذيرًا إلى روبن أموريم

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360 – وجه عمر برادة، المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحذيرًا إلى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للشياطين الحمر، قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأنهى مان يونايتد الموسم المنصرم في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 42 نقطة، حيث خسر 18 مواجهة.

وقال عمر برادة في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي: “لقد كنا فخورون بالوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، لكن في النهاية شعرنا بخيبة أمل بالخسارة في بلباو”.

عمر برادة يؤكد: مانشستر يونايتد لديه توقع واضح للتحسن في الموسم المقبل

وأكمل المدير التنفيذي للشياطين الحمر حديثه قائلًا: “كان لدينا موسم صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لدينا توقع واضح للتحسن في الموسم المقبل”.

كما خسر الشياطين الحمر نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة 1-0، على ملعب سان ماميس، ليفشل في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن المدير الفني صاحب الـ40 عامًا كان قد تولى مهمة تدريب الشياطين الحمر في شهر نوفمبر الماضي، خلفًا للهولندي إريك تين هاج.