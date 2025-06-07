مارتينيز: العمل مع رونالدو يعلمك الكثير من الأشياء.. وإسبانيا دائمًا في قلبي ولكن

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن علاقته مع كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره إسبانيا مساء يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب “أليانز أرينا”.

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره ألمانيا بنتيجة 2/1 في نصف النهائي بعد ريمونتادا قادها فرانشيسكو كونسيساو وكريستيانو رونالدو.



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وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “إسبانيا في قلبي دومًا، لكن تركيزي على الفوز بالنهائي، إنه النهائي الرابع للبرتغال في تاريخها، لذلك آمل أن نبذل قصارى جهدنا”.

وأكمل: “إسبانيا هي أفضل فريق في العالم، لن أغير أي شيء في أسلوب لعبي، إسبانيا أفضل منتخب كرة قدم، إنهم يمتلكون الكرة طوال الوقت ويهاجمون بسرعة، لديهم عدة بدائل ويجب علينا أن نكون مثاليين فيما نجيد لعبه، سيكون من الخطأ تغيير استراتيجيتنا”.

وعن علاقته بـ كريستيانو رونالدو، قال: “رونالدو قائدنا يريد اللعب غدًا، سيخوض النهائي الرابع له مع البرتغال، هو فاز بكل شيء ويبدأ دائمًا من الصفر في يومه الجديد، العمل مع كريستيانو يعلمك الكثير من الأشياء”.

