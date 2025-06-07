سون: بوستيكوجلو أسطورة توتنهام – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ودع هيونغ مين سون مهاجم توتنهام مدربه أنجي بوستيكوجلو بعد إقالته من تدريب الفريق.

وقررت إدارة توتنهام الاستغناء عن مدربها الأسترالي بعد قضائه موسمين معهم، حقق فيهما بطولة الدوري الأوروبي.

وكتب سون على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام: “لقد آمنت بنفسك وبنا من أول يوم، ولم تتزعزغ ولو للحظة”.

ثم أضاف: “لقد وثقت بي لقيادة الفريق، وكان هذا أسمى الأوسمة في مسيرتي، لقد كان شرفًا عظيمًا، بفضلك أصبحت لاعبًا وشخصًا أفضل”.

وانهى كلامه قائلًا: “أنجي بوستيكوجلو، أنت أسطورة توتنهام للأبد، شكرًا لك يا صديقي”.