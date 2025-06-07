ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل انطلاق مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تلقى باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي ضربة مزدوجة بعد تأكد غياب النجم عثمان ديمبيلي عن منافسات كأس العالم للأندية بسبب إصابة عضلية في عضلة الفخذ الأمامية للساق اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

غادر ديمبيلي معسكر المنتخب السبت، وأكدت صحيفة لو باريزيان أنه سيغيب عن دور المجموعات وربما حتى شهر يوليو، ما قد يهدد فرصه في المنافسة على الكرة الذهبية.

ديمبيلي، الذي تم اختياره أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، سيغيب عن مباريات باريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد في 15 يونيو، ثم بوتافوغو، وأخيرًا سياتل ساوندرز في 23 من الشهر ذاته.

يعد غيابه ضربة قاسية للمدرب لويس إنريكي، الذي كان يعوّل عليه في المنافسة على اللقب في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وفي ظل ضيق الوقت قبل إغلاق سوق الانتقالات الخاص بمونديال الأندية في 10 يونيو، لا يخطط النادي الباريسي لتعويض غيابه، ويُنتظر أن يكون باركولا، الذي يعاني من إصابة في الركبة، جاهزًا لموقعة أتلتيكو.

إلى ذلك، غادر المدافع كليمان لينغليت المعسكر الفرنسي أيضًا بعد إصابته في الورك خلال مواجهة إسبانيا.

خضع لفحص بالرنين المغناطيسي أكد الإصابة، ولن يشارك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام ألمانيا.

ضربات موجعة لفرنسا وباريس سان جيرمان قبل انطلاق مونديال الأنديةوكان لينغليت قد استُدعي للمنتخب بعد غياب دام أربع سنوات، لكن أداءه الضعيف أمام إسبانيا جلب عليه انتقادات لاذعة من الإعلام الفرنسي.