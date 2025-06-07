أوسمين يحسم موقفه من عرض الهلال غدا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يحسم النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم فريق نابولي المعار إلى غالطة سراي التركي، موقفه من الانضمام لصفوف نادي الهلال غدا الأحد.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن أوسمين سيتجه إلى نيجيريا خلال الساعات المقبلة، للتفكير في العروض المقدمة له، وسيرد على نادي الهلال غدا، بالموافقة على العرض أو رفضه.

وينتظر الزعيم موقف اللاعب، لإجراء الفحص الطبي لينضم اللاعب إلى معسكر الفريق استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية نسخة عام 2025.