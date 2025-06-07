رونالدو: إسبانيا الأفضل بالعالم.. ولدى البرتغال أسلحة الفوز

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر كريستيانو رونالدو أن منتخب إسبانيا “ربما الأفضل في العالم”، مستدركاً أن “أسلحة” البرتغال قد تمكّنها من الفوز بنهائي دوري الأمم الأوروبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عشية مواجهة إسبانيا في نهائي المسابقة على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ.

إسبانيا تغلّبت في نصف النهائي على فرنسا 5-4، فيما أن البرتغال تأهلت على حساب ألمانيا 2-1، في فوزها الأول على الـ”مانشافت” منذ نصرها 3-0 في بطولة أوروبا “يورو 2000″، وبعد 5 هزائم متتالية. كما أنه الفوز الأول لرونالدو على ألمانيا.

“الكأس في متناول أيدينا”

وقال رونالدو: “نشعر جميعاً بتفاؤل وثقة، ونواجه فريقاً مذهلاً، ربما الأفضل في العالم، لكننا واثقون بعد ما قدّمناه في مباراتنا الأخيرة. آمل بأن نكون على مقدار التحدي ونفوز، فهذا طابع المباريات النهائية… نثق بأن الأمور ستسير لمصلحتنا”.

سُئل عن مرور 21 عاماً على آخر فوز للبرتغال على إسبانيا في مباراة تنافسية، فأجاب: “لكل مباراة خصوصيتها. لم نفز على ألمانيا منذ سنوات عديدة، لكن الصفحات تُطوى. ندرك أنها ستكون صعبة جداً، ولكن هذا طابع المباريات النهائية. إسبانيا واثقة جداً، لم تخسر في 24 مباراة (تنافسية)، لكننا نمتلك أسلحتنا الخاصة”.

وتابع: “أفتقد الفوز بألقاب، لكن هذا جزء من الحياة، لا يمكنك الفوز دائماً. أحياناً تمرّ سنوات من دون فوز. غداً هو الخطوة الأخيرة في موسمنا، وأعتقد بأننا سنخرج حاملين الكأس. من وجهة نظري، الأمر في متناول أيدينا تماماً”.

“هاتريك” رونالدو في مرمى إسبانيا

كريستيانو رونالدو أعرب عن رغبته في “أن تكون البرتغال في أفضل حالاتها”، مضيفاً: “أريد أن أخوض مباراة رائعة، وسنلعب ضد ما يُمكن أن يكون أفضل منتخب بالعالم”.

سُئل عن تسجيله 3 أهداف “هاتريك” في مرمى إسبانيا، خلال التعادل 3-3 في كأس العالم 2018، فأجاب: “الذكريات جزء من حياتنا، لكنها تُشكّلنا اليوم. أحياناً أستعيد هذه الذكريات. آمل بأن تُحفزنا”.

واستدرك: “كرة القدم علّمتني أن الماضي ولّى، وعلينا أن نعيش اللحظة. سنلعب من أجل كأس غداً، فزنا بها مرة لكننا نريد الفوز بها مرة أخرى”.