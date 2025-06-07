بعد اقتراب جارسيا.. خطة برشلونة للتخلص من تيرشتيجن خلال ميركاتو الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - يقترب الألماني مارك أندري تيرشتيجن، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أصبح مستقبل الحارس الألماني مع برشلونة على المحك بسبب اقتراب حسم صفقة خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول، ومن المقرر إعلان الصفقة خلال الأيام المقبلة والتي ستكلف خزينة النادي 25 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن إدارة برشلونة وضعت الخطة اللازمة للتخلص من تيرشتيجن خلال فترة الانتقالات المقبلة نظرًا لصعوبة ضم 3 حراس مرمى للقائمة.



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وكانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» ذكرت فيما سبق اعتماد إدارة برشلونة على خوان جارسيا حارسًا أساسيًا وتشيزني بديلًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إدارة لابورتا تخطط للحديث مع تيرشتيجن بعد العودة من معسكر منتخب ألمانيا عن طريقة الرحيل وهي دفع مرتب الموسم المقبل كاملًا.

يُذكر أن عقد الحارس الألماني سينتهي في موسم 2028، ومن ثم سيتعين على إدارة برشلونة وجود طريقة مناسبة لإقناعه بهذا العرض.

أيضًا تيرشتيجن يفكر في خوض كأس العالم 2026، لذلك سيكون حريصًا على المشاركة أساسيًا حتى لا يفقد مكانه في تشكيل المنتخب الألماني بقيادة ناجلسمان، وهذا ما يدركه جيدًا إدارة لابورتا.

